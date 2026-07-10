Loterij tijdens kledingbeurs in Petruskerk Vught toegestaan

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor een loterij tijdens een kledingbeurs op 10 oktober 2026 in de Petruskerk.

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De vergunning is aangevraagd voor het adres Heuvel 2 in Vught, waar de kledingbeurs plaatsvindt. De ontheffing is op 7 juli 2026 verzonden. Tijdens het evenement worden loten verkocht, waarvoor toestemming nodig was op basis van de Wet op de Kansspelen.

Het evenement in de Petruskerk biedt bezoekers de kans om deel te nemen aan de loterij, die gekoppeld is aan de activiteiten van de kledingbeurs. Dit soort incidentele loterijen zijn gebonden aan strikte regels en moeten vooraf worden goedgekeurd door de gemeente.