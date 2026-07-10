Verkeersmaatregelen rond Solheim Cup in Vught

Het grootste internationale golfevenement voor vrouwen, de Solheim Cup, komt van maandag 7 tot en met zondag 13 september 2026 naar Cromvoirt, gemeente Vught. Om verkeersproblemen te voorkomen, worden wegen afgesloten en eenrichtingsverkeer ingesteld rond Bernardus Golf.

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De Solheim Cup is een prestigieus golfevenement waarbij twaalf Europese golfsters het opnemen tegen twaalf Amerikaanse speelsters. Het evenement trekt naar verwachting maximaal 22.500 bezoekers, wat grote gevolgen heeft voor het verkeer in en rond Cromvoirt.

Om de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen, worden verschillende maatregelen getroffen. Tijdens de eerste fase, van maandag 7 september tot en met donderdag 10 september, worden onder andere de Deutersestraat en Nieuwkuikseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. In de tweede fase, van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september, worden meer wegen afgesloten en wordt eenrichtingsverkeer ingesteld op onder andere de Cromvoirtseweg.

Bewoners en belanghebbenden krijgen doorlaatbewijzen om toegang tot hun woning te behouden. Ook blijven alternatieve routes beschikbaar en hulpdiensten gegarandeerd bereikbaar.

De maatregelen zijn tijdelijk en afgestemd op het mobiliteitsplan van de organisatie, waarmee bezoekers worden gestimuleerd om gebruik te maken van pendelbussen en fietsvoorzieningen.