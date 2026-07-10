Inrit Piepenbrocklaan in Waalre mogelijk breder

De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor het gedeeltelijk verbreden van een inrit aan de Piepenbrocklaan.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het adres Piepenbrocklaan 4 in Waalre. De aanvraag is op 6 juli 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1130809.

Het project betreft het verbreden van een deel van de inrit. Het college van burgemeester en wethouders van Waalre zal bekendmaken of de vergunning wordt verleend of afgewezen.