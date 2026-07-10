22 bomen mogen worden gekapt aan Molenvenlaan in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het kappen van 22 bomen aan de Molenvenlaan. Het besluit is genomen op 7 juli.

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De bomen staan op het terrein aan de Molenvenlaan 7 in Waalre. Het gaat om een project waarvoor toestemming nodig was vanwege de impact op de omgeving en het landschap.

Volgens de gemeente is de vergunning verleend na een normale procedure. Het zaaknummer van deze aanvraag is 1122816.