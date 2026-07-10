Bedrijfsvoering Kuipersweg in Zeeland mogelijk gewijzigd

Op De Kuipersweg 6 in Zeeland is een vergunning aangevraagd voor een wijziging in de bedrijfsvoering. De aanvraag is op 7 juli ontvangen door de gemeente Maashorst.

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De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op De Kuipersweg 6 in Zeeland. Het gaat om een wijziging in de bedrijfsvoering op deze locatie.

De aanvraag, met zaaknummer Z/510473, is ingediend op 7 juli 2026. Op dit moment kan er nog niet inhoudelijk gereageerd worden op de aanvraag.