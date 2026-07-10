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Autohandelaar uit Waalwijk opgepakt in internationaal onderzoek autofraude

Vandaag om 10:21 • Aangepast vandaag om 11:36
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

In een internationaal onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche is donderdag een 31-jarige man uit Waalwijk aangehouden. Rond de aanhouding zijn ook panden in Nederland en Duitsland doorzocht. De man wordt verdacht van het vervalsen van documenten, meldt de FIOD.

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Geschreven door
Redactie

De man heeft een autobedrijf en verhandelt voertuigen in onder meer Duitsland. Het vermoeden bestaat dat hij deel uitmaakt van een groep autohandelaren die zich bezighoudt met belastingfraude tussen verschillende landen.

Woning in Waspik en bedrijf in Waalwijk onderzocht
De woning van de man in Waspik en zijn bedrijfspand in Waalwijk zijn doorzocht. Ook een woning in Amsterdam werd onderzocht. Verder zijn op verzoek van de FIOD elf locaties in Duitsland doorzocht. Daarbij namen de autoriteiten onder meer bedrijfsadministratie, voertuigen en contant geld in beslag.

De aanhouding van de man maakt deel uit van een groter onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie. In dat kader vonden donderdag ook invallen plaats op andere locaties in Duitsland en Polen.

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