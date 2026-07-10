Vergunningsaanvraag voor verwijderen scheidingswand in Westerhoven

In Westerhoven is een vergunningsaanvraag gedaan voor het verwijderen van een scheidingswand. De gemeente Bergeijk beoordeelt de aanvraag, die op 6 juli is ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor het verwijderen van een scheidingswand aan Leemskuilen 24a in Westerhoven. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor nog geen toestemming is verleend.

De aanvraag is op 6 juli ingediend en wordt nu door de gemeente beoordeeld. Na de beoordeling volgt een besluit, waarin staat of er bezwaar of beroep mogelijk is. De gewone procedure duurt meestal acht weken, terwijl een uitgebreide procedure zes maanden kan duren.