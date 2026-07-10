Nieuwe benoeming in Commissie Bezwaarschriften Bergeijk

Mevrouw mr. H.M.E. Baten is benoemd als lid van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bergeijk. Haar benoeming geldt voor drie jaar en is ingegaan op 1 juli 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft besloten mevrouw mr. H.M.E. Baten te benoemen als lid van de Commissie Bezwaarschriften. Deze commissie behandelt bezwaren tegen gemeentelijke besluiten en speelt een belangrijke rol in de lokale rechtsbescherming.

De benoeming is officieel ingegaan op 1 juli 2026 en geldt voor een periode van drie jaar. Het besluit trad in werking op de dag na bekendmaking, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. Mevrouw Baten zal samen met andere leden bijdragen aan een zorgvuldige beoordeling van ingediende bezwaren.