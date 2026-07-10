Vergunning melkveehouderij in Luyksgestel volledig ingetrokken

De gemeente Bergeijk heeft de vergunning voor een melkveehouderij in Luyksgestel volledig ingetrokken. De locatie aan de Hondsbosserdijk mag deze activiteit niet meer uitvoeren. Het besluit is voorbereid met een uitgebreide procedure.

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De ingetrokken vergunning betreft de melkveehouderij op het adres Hondsbosserdijk 14 in Luyksgestel. Het besluit heeft betrekking op milieuregelgeving en zorgt ervoor dat de activiteiten op deze locatie niet langer zijn toegestaan.

Vanaf maandag 13 juli 2026 ligt het besluit zes weken lang digitaal en op afspraak ter inzage bij het gemeentehuis van Bergeijk. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden het besluit bekijken.