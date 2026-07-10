Schuilstallen voor hobbydieren mogelijk in Breda

Hobbyboeren in het buitengebied van Breda mogen onder voorwaarden schuilstallen plaatsen. Het college heeft hiervoor nieuwe regels vastgesteld die dierenwelzijn en landschapsbehoud combineren.

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De gemeente Breda speelt in op de behoefte van hobbyboeren die hun dieren willen beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte, regen en wind. Tot nu toe liepen veel aanvragen voor schuilstallen vast doordat op veel locaties geen bouwmogelijkheden waren toegestaan. De nieuwe regels bieden nu wel ruimte, met oog voor dierenwelzijn en behoud van een aantrekkelijk buitengebied.

Het beleid is een van de tien acties uit de nota Dieren in Breda, die in 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld. Breda kiest niet voor vaste modellen of standaardbouwtekeningen, maar werkt met duidelijke criteria. Hierdoor blijft maatwerk mogelijk, zodat schuilstallen goed passen in de omgeving.

Ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd

Bij het opstellen van de regels is rekening gehouden met landschappelijke inpassing en natuurvriendelijke maatregelen. De gemeente wil voorkomen dat het buitengebied wordt aangetast door rommelige bouw en tegelijkertijd bijdragen aan een groen en aantrekkelijk landschap.

Voor het plaatsen van een schuilstal blijft een omgevingsvergunning verplicht. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld, zodat het initiatief voldoet aan de voorwaarden voor dierenwelzijn, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing. De nieuwe beleidsregels zijn op 29 juni 2026 vastgesteld en gaan binnenkort in werking.