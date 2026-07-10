Gemeente Nuenen vraagt mening over toekomst Nuenen-Zuid

De gemeente Nuenen nodigt inwoners van Nuenen-Zuid uit om tot en met 26 juli een online vragenlijst in te vullen. Hiermee kunnen bewoners hun mening geven over verkeer, groen en veiligheid in hun wijk.

Gevonden voor jou

De komende jaren staan er grote veranderingen op stapel in Nuenen-Zuid. Zo worden de Brabantring bij de Crijnsschool, het gebied rondom winkelcentrum Kernkwartier en omliggende woonstraten aangepast. Het doel is om de wijk veiliger, groener en toekomstbestendig te maken.

Om de plannen zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van bewoners, wil de gemeente graag input verzamelen. Na een informatiebijeenkomst en twee wijkwandelingen kunnen inwoners nu ook online hun mening geven. Dit kan via een speciale vragenlijst.

Tot en met 26 juli

De vragenlijst is tot en met zondag 26 juli beschikbaar. De gemeente benadrukt dat de input van bewoners waardevol is bij het maken van de nieuwe plannen. Inwoners kunnen hun wensen en aandachtspunten eenvoudig doorgeven via de digitale vragenlijst.

Met deze aanpak hoopt Nuenen-Zuid klaar te zijn voor de toekomst, waarbij veiligheid, groen en leefbaarheid centraal staan.