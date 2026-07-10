Dean Huiberts nieuwe middenvelder bij Helmond Sport

Helmond Sport heeft zich versterkt met Dean Huiberts. De 26-jarige middenvelder, die onder meer in de Eredivisie speelde, sluit per direct aan bij de selectie van hoofdtrainer Frédéric Frans. Hij brengt ervaring, intensiteit en een winnaarsmentaliteit mee naar het middenveld. Huiberts speelde eerder voor PEC Zwolle, Beerschot en Pro Vercelli.

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Helmond Sport heeft een ervaren speler toegevoegd aan de selectie. Dean Huiberts, geboren in Kampen, heeft bijna honderd wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan bij PEC Zwolle. Daarnaast speelde hij in België bij Beerschot en afgelopen seizoen in Italië voor Pro Vercelli.

Huiberts staat bekend als een energieke middenvelder met veel loopvermogen en een agressieve speelstijl. Hij voelt zich het meest thuis als aanvallende middenvelder, maar kan ook op andere posities in het middenveld uit de voeten. Zijn intensiteit en voetbalintelligentie sluiten goed aan bij de aanpak van Helmond Sport.

Ervaring uit drie landen

De carrière van Huiberts begon bij FC Twente, waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding doorliep. Later maakte hij de overstap naar PEC Zwolle, waar hij uitgroeide tot een vaste kracht in het eerste elftal. Na zijn tijd in Nederland koos hij voor een avontuur in België en Italië, wat hem een brede internationale ervaring heeft opgeleverd.

Volgens Technisch Manager Dirk Jan Derksen brengt Huiberts niet alleen kwaliteit, maar ook de juiste mentaliteit naar Helmond Sport. Zijn vermogen om druk te zetten en veel arbeid te leveren wordt gezien als een belangrijke toevoeging aan het team.

Klaar voor een nieuw begin

Huiberts kijkt uit naar zijn tijd in Helmond. Hij voelt zich aangetrokken tot de ambities van de club en de speelstijl van hoofdtrainer Frédéric Frans. Hij hoopt samen met zijn nieuwe teamgenoten en de supporters een succesvol seizoen neer te zetten.

Met de komst van Huiberts versterkt Helmond Sport het middenveld met een speler die ervaring, intensiteit en energie combineert. De club ziet hem als een belangrijke schakel in de komende wedstrijden.