Goed nieuws voor het uitgaansleven in Breda: nachtbus keert terug

Goed nieuws voor wie na een avondje uitgaan met de bus vanuit het centrum van Breda terug naar bijvoorbeeld Oosterhout of Etten-Leur wil. De nachtbus keert terug. Er wordt gestart met een proef van twee jaar, die eind dit jaar moet beginnen.

"Na een mooie avond stappen wil je maar één ding: veilig thuiskomen", zegt wethouder Arjen van Drunen van de gemeente Breda. "De nachtbus zorgt daarvoor, of je nu in Oosterhout, Teteringen of Etten-Leur woont." Na corona verdween de nachtbus uit het straatbeeld in West-Brabant, maar de behoefte eraan bleef bestaan. Een tekort aan personeel bij vervoersbedrijven zorgde ervoor dat de nachtbus niet terugkeerde. Inmiddels is dat probleem opgelost.

Wanneer vertrekken de bussen? De nieuwe nachtbussen vertrekken in de nacht van zaterdag op zondag op drie verschillende tijdstippen vanuit het centrum van Breda: om 01.40 uur, 02.50 uur en 04.00 uur. Lijn 854

Rijdt richting Oosterhout en stopt onder meer in Teteringen, Oosterheide, bij het busstation in het centrum, in Dommelbergen en in Vrachelen. Lijn 850

Rijdt richting Etten-Leur en stopt onder meer in Schoenmakershoek, bij het treinstation en in het centrum.

"Dit is een geweldige stap", zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. "Nog maar een paar jaar geleden moesten vervoerders in Brabant de dienstregeling overdag afschalen omdat er niet genoeg personeel was om alle diensten te rijden. Nu is dat probleem in West-Brabant niet alleen opgelost, we zijn zelfs zó ver dat we in de nacht lijnen kunnen toevoegen." Proefritten afgelopen carnaval succesvol

Regiodirecteur Jan Pieter Been van vervoerder Arriva heeft er vertrouwen in dat de nachtbus, die gaat rijden in de nacht van zaterdag op zondag, een succes wordt. "Er is vanuit het verleden een bewezen behoefte aan een nachtbus vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Bovendien zaten de proefritten tijdens carnaval en Koningsnacht goed vol. Ook dat geeft vertrouwen." Wat gaat het kosten?

Reizigers moeten voor de nachtbus per rit een apart kaartje kopen. Het exacte tarief wordt de komende maanden bepaald, in overleg tussen gemeenten, de provincie en Arriva. Het rijden van een nachtbus is duurder dan het rijden van een reguliere bus. Dat komt onder meer doordat er altijd beveiligers meerijden. Het deel van de extra kosten dat niet wordt gedekt door de kaartverkoop, wordt verdeeld onder de deelnemende overheden. Die kosten bedragen maximaal 90.000 euro per jaar. Er zijn vooralsnog geen plannen om in andere delen van Brabant de nachtbus terug te laten keren.