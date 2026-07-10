Goed nieuws voor uitgaansleven in Breda: nachtbus keert terug

Goed nieuws voor wie na een avondje uitgaan met de bus vanuit het centrum van Breda terug naar bijvoorbeeld Oosterhout of Etten-Leur wil. De nacht bus keert terug. Er wordt gestart met een proef van twee jaar, die eind dit jaar moet beginnen.

"Na een mooie avond stappen wil je maar één ding: veilig thuiskomen", zegt wethouder Arjen van Drunen van de gemeente Breda. "De nachtbus zorgt daarvoor, of je nu in Oosterhout, Teteringen of Etten-Leur woont." Na corona verdween de nachtbus uit het straatbeeld in West-Brabant, maar de behoefte ernaar bleef wel. Gebrek aan personeel bij vervoersbedrijven zorgde ervoor dat de nachtbus maar niet terugkeerde, nu is dat probleem opgelost.

"Dit is een geweldig stap", zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. "Nog maar een paar jaar geleden moesten vervoerders in Brabant de dienstregeling overdag afschalen omdat er niet genoeg personeel was om alle diensten te rijden. Nu is dat probleem in West-Brabant niet alleen opgelost, we zijn zelfs zó ver dat we in de nacht lijnen kunnen toevoegen."

Wanneer vertrekken de bussen? De nieuwe nachtbussen vertrekken in de nacht van zaterdag op zondag steeds op drie verschillende tijden vanuit het centrum van Breda: om 01.40 uur, om 02.50 uur en om 04.00 uur. Lijn 854 rijdt richting Oosterhout en stopt onder meer in Teteringen, Oosterheide, bij het busstation in het centrum, in Dommelbergen en in Vrachelen. Lijn 850 rijdt richting Etten-Leur en stopt onder meer in Schoenmakershoek, bij het treinstation en in het centrum. Voor de nachtbussen moet per rit een apart vervoersbewijs worden gekocht. Het exacte tarief wordt de komende maanden bepaald, in overleg tussen gemeenten, provincie en Arriva.