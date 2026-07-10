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Milieumelding afgehandeld in Hilvarenbeek
Vandaag om 10:54
Het college van Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor een locatie aan de Ambrosiusweg. De melding is verzonden op 16 juni 2026.
De afgehandelde milieumelding betreft Ambrosiusweg 2, 5081 NV Hilvarenbeek. Het kenmerk van deze melding is 1065936.
Volgens de gemeente ligt de melding niet ter inzage en kan er geen bezwaar of beroep worden ingediend.
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