Vergunning verleend voor parkeerplaats in Diessen

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een parkeerplaats aan de Docfastraat 3 in Diessen. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een parkeerplaats in Diessen. Het gaat om werkzaamheden bij Docfastraat 3. Onderdeel van de vergunning is het aanpassen of veranderen van een uitweg.

Het besluit is genomen volgens de normale procedure en heeft kenmerk 1059754. De verzenddatum van het besluit was 7 juli 2026.