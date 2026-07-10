Vergunningsaanvraag voor verlenging hekwerk in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een aanvraag ontvangen voor het verlengen van een bestaand hekwerk aan de Spoorlaan Noord in Rijen.

Gevonden voor jou

Op 8 juli 2026 is bij de gemeente Gilze en Rijen een vergunningsaanvraag ingediend voor het verlengen van een hekwerk nabij Stationsstraat 7. Het gaat om een locatie aan de Spoorlaan Noord in Rijen.

Het verlengen van het hekwerk vraagt om een omgevingsvergunning. Na het nemen van een besluit over deze aanvraag zal de gemeente dat publiceren. Pas dan kan er eventueel bezwaar worden gemaakt.