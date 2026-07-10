Hilvarenbeek verkoopt grond voor sociale woningbouw

De gemeente Hilvarenbeek heeft plannen om grond te verkopen voor de bouw van 13 sociale huurwoningen en 1 middenhuurwoning. Het gaat om een perceel van 1454 vierkante meter in het bestemmingsplan De Welder 2.

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De grond is bestemd voor woningbouw en maakt deel uit van het gebied De Welder 2, waarvoor een bestemmingsplan is vastgesteld. De gemeente heeft Woonstichting Leystromen aangewezen als enige partij die de grond mag kopen en bebouwen. Deze woningcorporatie is de enige die in Hilvarenbeek actief is en gespecialiseerd in sociale huurwoningen.

De gemeente ziet Leystromen als de geschikte partner vanwege hun ervaring met sociale woningbouw en garanties vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Daarnaast staat de corporatie onder toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties, wat borging biedt voor de kwaliteit van de woningen.

Hilvarenbeek biedt geen ruimte voor andere gegadigden en zal na een wachttijd van twintig dagen overgaan tot verkoop. Hiermee wil de gemeente de bouw van betaalbare woningen in het dorp versnellen. Het perceel in Hilvarenbeek is kadastraal bekend onder N 2427.