Vlijmen krijgt nieuw onverplicht fietspad bij Oranje Zegge

De gemeente Heusden heeft besloten een onverplicht fietspad aan te leggen tussen de Oranje Zegge en de Wilhelminastraat in Vlijmen. Het fietspad moet zorgen voor meer veiligheid en herkenbaarheid voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

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Het nieuwe fietspad ligt op een bestaande verbinding tussen de Oranje Zegge en de Wilhelminastraat, beide erftoegangswegen binnen de bebouwde kom van Vlijmen. De route is volledig verhard en heeft een bocht, wat het onoverzichtelijk maakt voor verkeer. Door het instellen van een onverplicht fietspad wordt de functie van de weg behouden en wordt het pad veiliger voor fietsers.

Het fietspad wordt gemarkeerd met verkeersborden G13 en G14, die respectievelijk het begin en einde aangeven. Een extra onderbord zal tegenliggers waarschuwen. Het besluit is genomen na overleg met de politie en met aandacht voor de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van het pad.