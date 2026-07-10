Nieuw dakkapel gepland aan Beukenlaan in Sint-Michielsgestel

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Beukenlaan in Sint-Michielsgestel.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning, ingediend op 8 juli 2026. De vergunning betreft een bouwactiviteit en heeft als doel het uitbreiden van de woonruimte met een dakkapel aan de voorkant van het huis.

De woning bevindt zich aan de Beukenlaan 6 in Sint-Michielsgestel. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Pas als de vergunning wordt verleend, kan er een bezwaarschrift worden ingediend.