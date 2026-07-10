Nieuwe trouwlocaties aangewezen in gemeente Dongen

Het college van burgemeester en wethouders van Dongen heeft vijf nieuwe locaties aangewezen waar huwelijken voltrokken mogen worden. Deze aanwijzing geldt met terugwerkende kracht vanaf 2013.

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Naast het gemeentehuis kunnen bruidsparen vanaf nu ook trouwen in Museum De Looierij, De Vlaamsche Spijcker, Bierbrouwerij Opener, De oude kerk en Café d’Ouwe Sok. Alle vijf locaties bevinden zich in Dongen.

Het besluit, dat op 23 juni 2026 werd genomen, treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Het college kreeg al in 2013 de bevoegdheid om locaties als officiële trouwlocatie aan te wijzen. Met dit besluit is die bevoegdheid met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 uitgevoerd.