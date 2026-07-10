Beslissing omgevingsvergunning zwembad Waalwijk vertraagd

De vergunningaanvraag voor een zwembad aan Hoogeinde in Waalwijk is vertraagd.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning om een zwembad aan te leggen op het perceel aan Hoogeinde 76 in Waalwijk is vertraagd. De gemeente ontving deze aanvraag op 17 februari 2026 en heeft besloten de beslistermijn met zes weken te verlengen. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.

Het perceel waar het zwembad gepland staat, is kadastraal bekend als gemeente Waalwijk, sectie F, nummer 1730. De registratie van deze aanvraag gebeurt onder zaaknummer WWK-2026-016577. Het besluit tot termijnverlenging werd op 8 juli 2026 bekendgemaakt.