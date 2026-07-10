Vergunningsaanvraag voor opbouw in Sprang-Capelle

Er is een vergunning aangevraagd om een opbouw te bouwen boven een garage aan de Heistraat in Sprang-Capelle. De aanvraag is op 7 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een opbouw boven de garage en berging op het adres Heistraat 153 in Sprang-Capelle. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018896. Er is nog geen besluit genomen over de vergunning.

De stukken zijn in te zien op afspraak bij de Frontoffice Vergunningen van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Voor een papieren kopie worden kosten in rekening gebracht.