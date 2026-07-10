Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 51 bomen in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het kappen van 51 bomen nabij de Ambrosiusweg en de Prof. Treubstraat. Het besluit is op 8 juli 2026 bekendgemaakt.

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De locaties waar de bomen worden gekapt, zijn kadastraal bekend als gemeente Waalwijk, sectie F, nummers 391, 749, 896, 1852 en 2751. Het kappen van bomen, ook wel houtopstand vellen genoemd, valt onder de activiteiten waarvoor deze vergunning is verleend.

Het besluit is op 8 juli 2026 genomen en op dezelfde dag bekendgemaakt. Het betreft een zaak met het nummer WWK-2025-015107.