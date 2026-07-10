Waalwijk geeft vergunning voor kap van zomereik

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het kappen van een zomereik aan de Torenstraat 6. De boom moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject genaamd "Loeff". Het besluit is op 8 juli 2026 bekendgemaakt.

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De zomereik staat op de locatie Torenstraat 6 in Waalwijk, waar het nieuwbouwproject "Loeff" wordt gerealiseerd. Volgens het besluit mag de boom worden gekapt als onderdeel van de vergunning voor het project.

Het besluit is op 8 juli 2026 officieel bekendgemaakt door het college van Waalwijk. Voor het bekijken van de stukken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.