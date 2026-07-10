Bomenkap Waspik vertraagd door verlenging vergunning

De vergunningaanvraag voor het kappen van vier bomen in Waspik is met zes weken verlengd. Het gaat om bomen aan de Prins Bernhardstraat, Irenestraat en Julianastraat.

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Op 7 april 2026 is een aanvraag gedaan om vier bomen te kappen in Waspik. De bomen staan op percelen bij de Prins Bernhardstraat en zijn onderdeel van het nieuwbouwproject Oranjehoek. Dit project hangt samen met de reconstructie van meerdere straten in het dorp, waaronder de Irenestraat en Julianastraat.

De gemeente heeft de beslissing over de vergunning met zes weken uitgesteld. Dit verlengingsbesluit is op 7 juli 2026 bekendgemaakt. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017403.