Met een tractor, crossmotor en oldtimer naar de allerlaatste schooldag

Niet op de fiets of met de auto, maar op een tractor, motor of in een oldtimer kwamen de groep 8-leerlingen van basisschool Matthias in Oploo vrijdagochtend naar school. Met een stoet van bijzondere voertuigen vierden zij hun laatste schooldag.

Oploo ontwaakte vrijdagochtend met het geluid van ronkende motoren en getoeter. Een roze kever liet het welbekende riedeltje van The Dukes of Hazzard door de straten schallen. Dorpsgenoten stonden in de warme ochtendzon zwaaiend langs de weg en genoten zichtbaar van het bijzondere tafereel. Er werd gelachen om een leerling die op een stoel in een aanhangwagen zat. Ze wuifde naar de mensen langs de kant. "Je lijkt wel een prinses!", klonk het. Teun (11) zat in de bak van een shovel die werd bestuurd door zijn vader. "Ik kan eigenlijk best wel zelf rijden, maar ja...", zei hij.

Naamgenoot Teun (11) kroop wél zelf achter het stuur. Een pluim rook steeg op uit de uitlaat van de tractor waarop hij zat. "Vol gas!", riep hij. Hij vond het jammer dat de allerlaatste schooldag was aangebroken, maar de manier waarop hij naar school ging, maakte veel goed. "Met de trekker naar school komen, echt mijn ding", zei hij met een brede glimlach.

Deze meiden haalden alles uit de kast voor de optocht (foto: Ruud Ritzen).

Daan (11) vond het minder erg dat zijn basisschooltijd erop zat. "Ik heb er niet zoveel zin meer in", gaf hij eerlijk toe. Speciaal voor vandaag haalde hij zijn crossmotor uit de schuur. "Ik rijd hier altijd mee op de crossbaan, maar vandaag mag ik een keertje hiermee de weg op. Heel vet. Het gaat nu niet zo hard als normaal hoor, gewoon een beetje gas geven met de koppeling." De optocht is een traditie in het dorp met 1700 inwoners. Het idee kwam van juf Anouk in coronatijd. "Omdat de leerlingen toen niet als één groep samen mochten zijn, bedachten we deze stoet met aparte voertuigen", vertelde ze. "Dat vonden ze zo leuk dat we ermee zijn doorgegaan."

Van motoren tot trikes, oldtimes en tractors, de inwoners van Oploo hadden genoeg te bekijken vrijdagochtend (foto: Ruud Ritzen).