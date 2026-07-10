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Buurtfeest Distelbeemd in Oosterhout krijgt vergunning
Vandaag om 11:02
Op zaterdag 26 september mag een buurtfeest plaatsvinden aan de Distelbeemd in Oosterhout. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.
Het buurtfeest vindt plaats op Distelbeemd 15 in Oosterhout. De aanvraag voor de vergunning werd op 12 juni ingediend en inmiddels goedgekeurd door de gemeente.
Het evenement is bedoeld voor de bewoners van de buurt en wordt georganiseerd op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit regelt hoe openbare feesten en evenementen binnen de gemeente georganiseerd mogen worden.
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