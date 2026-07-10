Airco-aanvraag voor woning in Mill

Er is een aanvraag ingediend om een airco te plaatsen aan de Groenlingstraat in Mill. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 6 juli ontvangen.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit aan de Groenlingstraat 25 in Mill. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, maar deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen ingediende aanvragen of eventuele verlengingen is niet mogelijk.