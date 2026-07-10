Garage in Grave krijgt vernieuwde dakopbouw

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het vernieuwen van de dakopbouw op een garage in Grave. Het betreft een pand aan de Traverse 167. De aanvraag is op 6 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft als doel om de bestaande dakopbouw van de garage te vernieuwen. Het gaat om een bouwactiviteit die zowel betrekking heeft op het omgevingsplan als op technische bouwaspecten.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen een standaardtermijn van acht weken. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure.