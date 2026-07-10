Nieuw woonhuis gepland aan Watermolenstraat in Oploo

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een woonhuis aan de Watermolenstraat in Oploo. Deze aanvraag werd op 7 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft niet alleen het bouwen van het huis, maar ook het aanleggen of aanpassen van een uitweg. De locatie van het geplande woonhuis is ongenummerd aan de Watermolenstraat in Oploo.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004530.