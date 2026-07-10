Vergunningsaanvraag voor wijziging inrichting in Katwijk

in Land van cuijk

Er is een aanvraag ingediend om de inrichting op Korte Oijen 3 in Katwijk te wijzigen. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag ontvangen op 7 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De locatie betreft Korte Oijen 3, 5433NE Katwijk NB. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00004532.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, maar deze termijn kan verlengd worden tot maximaal veertien weken.