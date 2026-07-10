Melding grondgebruik in Rijkevoort bij Hoekstraat

Bij Hoekstraat 14 en 16 in Rijkevoort wordt grond toegepast. De melding is op 26 juni 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond op de locatie Hoekstraat 14 en 16 in Rijkevoort. Het toepassen van grond betekent dat deze wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen.