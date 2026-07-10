Vergunning aangevraagd voor schuur met overkapping in Mill

In Mill is een aanvraag ingediend om een schuur met overkapping te bouwen aan de Roijendijk 40. De aanvraag is op 6 juli door de gemeente Land van Cuijk ontvangen.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de bouw van een schuur met overkapping aan de Roijendijk 40 in Mill. Het gaat om een bouwactiviteit die moet voldoen aan het omgevingsplan.

De aanvraag, met zaaknummer Z2026-00004491, wordt volgens de standaardprocedure behandeld. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken.