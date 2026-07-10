Opbouw woning aangevraagd in Stevensbeek

in Land van cuijk

Een bewoner van Stevensbeek heeft een vergunning aangevraagd voor een opbouw op zijn woning aan de Ceresstraat. De gemeente Land van Cuijk ontving de aanvraag op 6 juli.

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De opbouw moet worden gerealiseerd op Ceresstraat 27 in Stevensbeek. Het plan omvat zowel een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan als technische bouwwerkzaamheden. De aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag, maar deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Na beoordeling volgt een definitief besluit.