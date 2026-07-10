Bernheze herziet regels voor geluid op locatie in Nistelrode

De gemeente Bernheze heeft een herziend ontwerpbesluit opgesteld met aangepaste regels voor geluid op Laar 66 in Nistelrode. Het besluit ligt vanaf 8 juli ter inzage.

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Het herziende ontwerpbesluit van de gemeente Bernheze betreft maatwerkvoorschriften voor geluid op de locatie Laar 66 in Nistelrode. Dit betekent dat er specifieke regels worden opgesteld die afwijken van de standaardnormen. Het ontwerpbesluit is opgesteld onder zaaknummer Z/235052.

Vanaf 8 juli 2026 ligt het besluit met bijbehorende stukken ter inzage tot 19 augustus. De gemeente biedt de mogelijkheid om de documenten fysiek in te zien of te downloaden via officiële bekendmakingen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.