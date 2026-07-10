Straatfeest in Breda: vergunning verleend voor 19 september

Op de Paul Windhausenweg in Breda is een vergunning verleend voor een straatfeest op zaterdag 19 september 2026. Het evenement duurt van tien uur 's ochtends tot negen uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft toestemming gegeven voor het straatfeest dat in september plaatsvindt op de Paul Windhausenweg. Het feest begint om tien uur 's ochtends en eindigt om negen uur 's avonds.

Het straatfeest wordt georganiseerd om buurtbewoners samen te brengen en de sfeer in de wijk te verhogen. Voor het evenement is een officiële vergunning nodig om overlast te beperken en alles goed te regelen. De aanvraag is inmiddels goedgekeurd.