Dakkapel en aanbouw woning Breda krijgen groen licht

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een grotere dakkapel en een dakopbouw aan de Kolfbaanstraat.

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De woning aan de Kolfbaanstraat in Breda mag worden aangepast. Er komt een grotere dakkapel aan de voorkant en een aanbouw met dakopbouw aan de achterkant. De vergunning is op 8 juli 2026 verstrekt.

De werkzaamheden vallen onder bouwactiviteiten die technisch goedgekeurd zijn. Een omgevingsvergunning is nodig voor wijzigingen aan gebouwen, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving. Hiermee wordt officieel toestemming gegeven voor deze verbouwingen.