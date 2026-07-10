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Omgevingsvergunning voor dakopbouw in Breda verleend

Vandaag om 11:08

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een dakopbouw aan de Icarusblauwtje 23. De toestemming is op 8 juli 2026 verstrekt en heeft betrekking op een buitenplanse bouwactiviteit.

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De vergunning maakt het mogelijk om een dakopbouw te realiseren op het adres Icarusblauwtje 23 in Breda. Het gaat hierbij om een bouwactiviteit die niet binnen het standaard bestemmingsplan past. Door het besluit kan de omgeving veranderen.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de vergunning als deze hun belangen schaadt. Dit moet binnen zes weken na het verstrekken van de vergunning gebeuren. Het kenmerk van deze aanvraag is Z2026-003543.

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