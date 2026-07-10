Reststrook grond Maaslandhoeven 4 in Rosmalen wordt mogelijk privé

De gemeente Den Bosch heeft plannen om een reststrook grond in Rosmalen te privatiseren. Het gaat om een stuk grond bij Maaslandhoeven 4.

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De gemeente Den Bosch is van plan om een reststrook grond bij Maaslandhoeven 4 in Rosmalen te privatiseren. Het gaat om een stuk grond dat niet meer in openbaar gebruik is en mogelijk verkocht zal worden aan een particuliere eigenaar.

Meer informatie over dit voornemen staat op de gemeentelijke website onder het kopje ‘uitgifte van grond’. Daar kun je alle details vinden over de procedure en voorwaarden rondom dit type privatisering.