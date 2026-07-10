Nationaal Hitteplan weer actief vanwege tropische temperaturen

Voor de tweede keer deze zomer gaat het Nationaal Hitteplan gelden. Na overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het KNMI besloten het hitteplan zaterdag in te laten gaan. Naast Brabant geldt dit voor Zeeland, Zuid-Holland, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd als het langere tijd warm is met temperaturen boven de 27 graden. Dit gaat vaak gepaard met code geel. Bij extreme hitte kan dit worden verhoogd naar code oranje of code rood . Dat gebeurde drie weken geleden, bij de vorige activering van het Nationaal Hitteplan.

Het KNMI verwacht dat het de komende dagen erg warm wordt. In het weekend wordt een gemiddelde temperatuur van 29 graden verwacht. In de dagen daarna kan dit oplopen tot 32 graden.

Daarnaast wordt verwacht dat de zonkracht de komende dagen hoog is, waardoor de kans op verbranding van een onbeschermde huid extra groot is.

Kwetsbare groepen

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwingssysteem dat vooral bedoeld is om mantelzorgers en kwetsbare groepen in de samenleving alert te maken op de verwachte hitte. Het gaat dan met name om ouderen, kinderen en mensen die langdurig ziek zijn. Vooral ouderen zijn kwetsbaar omdat zij hun lichaamstemperatuur minder goed kunnen reguleren en vaak minder dorstgevoel hebben. Daardoor lopen zij een groter risico op uitdroging.

Voldoende drinken

Het RIVM adviseert daarom om deze groepen extra goed in de gaten te houden. Daarnaast raadt het instituut aan voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en alert te zijn op oververhitting. Signalen daarvan zijn hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en ernstige dorst.