Uitbouw aan woning Vorsenpoel 152 in Boxtel aangevraagd

Voor een woning aan Vorsenpoel 152 in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor een uitbouw aan de voorzijde. Het gaat om het aanpassen van de voordeur.

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De vergunningaanvraag is op 8 juli 2026 ingediend en heeft registratienummer 2026070800401. Het betreft een omgevingsplanactiviteit en een technische bouwactiviteit.

Het plan omvat het realiseren van een uitbouw aan de voorkant van de woning, ter hoogte van de voordeur. De stukken zijn in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.