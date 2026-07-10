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Omgevingsvergunning Kapelweg Boxtel buiten behandeling gesteld
Vandaag om 11:16
De aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Kapelweg in Boxtel is buiten behandeling gesteld. Het ging om plannen voor geluidsschermen en in- en uitritten om werkterreinen bereikbaar te maken. Het besluit is op 8 juli 2026 verzonden.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning had betrekking op het realiseren van geluidsschermen en het aanleggen van in- en uitritten aan de Kapelweg, nodig voor toegang tot werkterreinen. Er was alleen een ontheffing nodig voor deze plannen.
Het besluit is voorbereid volgens de standaard procedure en op 8 juli 2026 naar de aanvrager gestuurd. Meer informatie over dit besluit is in te zien via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel.
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