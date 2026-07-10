Nieuwe loods en schuur gepland aan Oirschotseweg in Boxtel

Er is een vergunning aangevraagd om een loods en garage te bouwen op de Oirschotseweg 9a in Boxtel. De nieuwe gebouwen komen op de plek van bestaande stallen die gesloopt worden.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 8 juli 2026 ingediend bij de gemeente. Het gaat om een project waarbij een loods en een garage of schuur worden gebouwd als onderdeel van de activiteit 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'.

De bestaande stallen op het terrein zullen worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe bouwwerken. Het adres van de locatie is Oirschotseweg 9a in Boxtel.