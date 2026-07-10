Boxtel weigert vergunning voor zonnepark aan Ontginningsweg

De gemeente Boxtel heeft de vergunning voor het zonnepark aan de Ontginningsweg definitief geweigerd. Het besluit werd op 7 juli genomen en een dag later verzonden. Het plan was om tijdelijk een zonnepark te realiseren op meerdere percelen in Boxtel.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof diverse activiteiten, waaronder het bouwen van het zonnepark en het aanleggen van een inrit. De gemeente heeft het besluit voorbereid volgens een uitgebreide procedure. Het ontwerp voorzag in zonne-energieopwekking op drie percelen aan de Ontginningsweg.

Het definitieve besluit zal vanaf maandag 13 juli ter inzage liggen. Vanaf die datum kunnen belanghebbenden binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. Het indienen van een beroepschrift is mogelijk zowel schriftelijk als digitaal via de website van de rechtspraak.