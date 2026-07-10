Gemeente Oss meldt gebruik van grond aan Nieuwe Hescheweg

De gemeente Oss heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond aan de Nieuwe Hescheweg 286. De melding werd op 2 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het toepassen van grond houdt in dat grond wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om een gebied op te hogen of aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu, en moet daarom gemeld worden.

De locatie waarvoor de melding geldt, is Nieuwe Hescheweg 286 in Oss. Het zaaknummer van deze melding is Z/509862 en het DSO-kenmerk is 2026070200126. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.