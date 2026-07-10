Vergunning geweigerd voor carport in Vessem

De gemeente Eersel heeft een vergunning geweigerd voor het aanbouwen van een carport aan Heike 20 in Vessem.

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Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Eersel besloten geen toestemming te geven voor de bouw van een carport aan Heike 20 in Vessem. Het kenmerk voor deze zaak is 07708930.

Met het besluit informeert de gemeente de betrokkenen over de afwijzing van de aanvraag. Het besluit is zes weken ter inzage gelegd. Binnen die periode kan men eventueel bezwaar maken tegen de beslissing.