Jan Jochems B.V wil afval verwerken in Wernhout

Jan Jochems B.V heeft een vergunning aangevraagd om bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen te verwerken op de Wernhoutseweg 146 in Wernhout.

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Het bedrijf in Wernhout wil afvalstoffen inzamelen, opslaan en verwerken. Naast afvalbeheer houdt Jan Jochems B.V zich bezig met handel in bouwmaterialen, aannemersactiviteiten, ondersteuning bij teeltwissel en verhuur van afvalcontainers.

De aanvraag is op 19 juni 2026 ingediend bij de gemeente Zundert. Het gaat om een milieubelastende activiteit waarbij afvalstoffen worden verwerkt. De procedure is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00017043.