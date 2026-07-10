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Vergunning verleend voor Foute Zomer Party in Rijsbergen
Vandaag om 11:17
De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor de Foute Zomer Party KPJ Rijsbergen. Het evenement vindt plaats op 1 augustus 2026 aan de Sint Bavostraat 77 in Rijsbergen.
De burgemeester van Zundert heeft op 8 juli 2026 besloten om de vergunning te verlenen voor de Foute Zomer Party KPJ Rijsbergen. Het feest wordt georganiseerd op zaterdag 1 augustus 2026 aan de Sint Bavostraat 77 in Rijsbergen.
Eventuele verkeersmaatregelen rondom het evenement kun je terugvinden op de website van de gemeente Zundert onder de categorie Wegwerkzaamheden. Het evenement heeft zaaknummer 0879ZV202600717.
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