Vergunning aangevraagd voor tuinhuis met overkapping in Reusel

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tuinhuis met overkapping aan de Valkstraat in Reusel. De gemeente Reusel-De Mierden verwacht binnen acht weken een besluit te nemen.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een tuinhuis met overkapping aan de Valkstraat. Het gaat om een omgevingsvergunning, wat nodig is voor bouw- of verbouwplannen.

De aanvraag is ingediend op 6 juli 2026. De gemeente neemt waarschijnlijk binnen acht weken een besluit. Pas na goedkeuring en publicatie kun je de documenten bekijken. Op dit moment is de aanvraag niet in te zien.